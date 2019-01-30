Избитого на уроке физкультуры первоклассника из химок выписали из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьника, избитого одноклассниками на уроке физкультуры в Химках, выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва". Мальчик чувствует себя хорошо.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, факты об избиении ребенка подтвердились, а учительница так и не смогла дать внятные объяснения случившемуся. Также она сообщила, что педагог написала заявление об уходе.

Мишонова добавила, что с ребенком и его одноклассниками будет работать психолог.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию СМИ о том, что первоклассника избили его же одноклассники на уроке физкультуры по инициативе учителя. Якобы ребенок долго завязывал шнурки, чем рассердил преподавателя. Та оскорбила ученика и спровоцировала остальных детей на его избиение.

Ребенка госпитализировали с серьезными ушибами. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.