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12:28

Избитого на уроке физкультуры первоклассника из химок выписали из больницы

происшествия дети

12:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Школьника, избитого одноклассниками на уроке физкультуры в Химках, выписали из больницы, сообщает Агентство "Москва". Мальчик чувствует себя хорошо.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, факты об избиении ребенка подтвердились, а учительница так и не смогла дать внятные объяснения случившемуся. Также она сообщила, что педагог написала заявление об уходе.

Мишонова добавила, что с ребенком и его одноклассниками будет работать психолог.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию СМИ о том, что первоклассника избили его же одноклассники на уроке физкультуры по инициативе учителя. Якобы ребенок долго завязывал шнурки, чем рассердил преподавателя. Та оскорбила ученика и спровоцировала остальных детей на его избиение.

Ребенка госпитализировали с серьезными ушибами. Сотрудники Следственного комитета организовали проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

происшествия дети

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