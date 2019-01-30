Первоклассника избили на уроке по инициативе учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следователи проверяют информацию СМИ о том, что первоклассника избили на уроке физкультуры в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в одной из школ в Химках. Отмечается, что восьмилетнего мальчика избили его же одноклассники по инициативе учителя физкультуры.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.