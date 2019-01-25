Рособрнадзору предложили разрешить преподавать людям без педобразования

Члены Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложили Рособрнадзору разрешить специалистам без педобразования преподавать в школах и детсадах. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Проработать вопрос поручили члену совета, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергею Кравцову. По информации СМИ, 1 сентября 2019 года в России планируется ввести утвержденный Минобрнауки профстандарт для учителей.
Профстандарт "Педагог" предполагает, что учитель должен обладать 18 навыками: методами организации походов и экспедиций, музейной педагогики; уметь выстроить учебный и воспитательный процесс в учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной сферах с учетом индивидуальностей детей и развивать эмоционально-ценностную сферу ребенка. Кроме того, документ подразумевает, что педагог должен уметь работать с девиантно зависимыми учащимися и преподавать русский язык тем, для кого он не является родным.
В ноябре Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте опросила учителей в трех регионах России, чтобы выяснить основные причины плохой успеваемости детей. Большинство педагогов – 86,7 процента респондентов – связывают это с невниманием родителей к школьному образованию детей. Второй причиной по значимости учителя считают семейное неблагополучие.
На третьем месте, по мнению учителей, проблемы со здоровьем детей. Педагоги также назвали важнейшим фактором профессионализм педагогов.
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