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14 октября, 18:25

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Mash Siberia: грибы выросли в салоне автобуса в Новосибирске

Грибы выросли в салоне автобуса в Новосибирске

Видео: MAX/Mash Siberia

В Новосибирске пассажиры автобуса обнаружили грибы, выросшие прямо в салоне общественного транспорта. Видео с находкой опубликовал телеграм-канал Mash Siberia.

По данным журналистов, речь идет об автобусе № 23. На кадрах, снятых одним из жителей, видно, что под сиденьем выросла целая группа грибов бежевого оттенка.

"Все автобусы моют два раза в неделю, судя по ответам мэрии", – написал пользователь в комментариях к публикации, сопроводив сообщение смеющимся смайликом.

Ранее новый для нацпарка "Таганай" в Челябинской области вид грибов – мицена кровяножковая – нашли на его территории. При касании гриб выпускает сок, который по цвету и консистенции похож на кровь. Мицена признана съедобной, но из-за малых размеров и легкой горчинки вид не пользуется популярностью даже среди ценителей грибных деликатесов.

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