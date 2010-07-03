Москва онлайн расскажет, как не стать жертвой буллинга в интернете

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31 августа в рамках Московского международного форума "Город образования" состоится выступление блогера с лекцией "Кибербуллинг и онлайн-хейтеры: личный опыт выживания Артура Шарифова".

Травля и клевета, которые получается игнорировать в реальности, в интернете превращаются в настоящий кошмар. Удалять оскорбительные комментарии не получается, блокировать оскорбительные действия тоже, а еще "интернет помнит все". С кибербуллингом сталкиваются и блогеры-миллионики, и дошкольники, попробовавшие выложить свой первый ролик на YouTube. Стопроцентной защиты от анонимов нет, поэтому столкновение с онлайн-хейтером требует разговора с психологом. Как себя вести? Как не обижаться? Как защищаться? Научпоп-блогер Артур Шарифов расскажет о личном опыте выживания в условиях травли и ненависти в сети.

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