Рудковская заявила о прекращении отношений с изданием StarHit

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что больше не сотрудничает с изданием StarHit. Такому решению предшествовал конфликт между Рудковской и редакцией, передают "Дни.ру".

Ранее в одной из авторских колонок появилась информация, что у семилетнего сына Рудковской и Евгения Плющенко психическое расстройство. В ответ на публикацию продюсер попросила убрать данный материал с сайта, но редакция не выполнила просьбу.

Рудковская разместила официальное письмо, подписанное ей и супругом фигуристом. "В дальнейшем мы не будем предоставлять вам какую-либо информацию о нашей творческой и любой другой деятельности, комментировать и отвечать на запросы", – следует из текста.

Так, в издании ответили, что сообщение о предположительном синдроме Аспергера у ребенка не принадлежит им, так как первоисточником было другое СМИ.