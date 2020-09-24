Рудковская прокомментировала обращение сына к Путину

Фото: Агентство "Москва"

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала Москве 24, чем вызвано обращение ее сына к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, таким образом мальчик хотел попросить защиты у главы государства от клеветы.

Продюсер сообщила, что вместе с адвокатом Александром Добровинским ее семья работает над тем, чтобы в отношении издания, опубликовавшего сплетни про ребенка, было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в заметке было сказано о сыне Яны Рудковской Саше, у которого якобы диагностировали синдром Аспергера.

"Он очень переживал после этой статьи. Ребенок занимается профессионально спортом, имеет сумасшедшие нагрузки, раз в два месяца проходит диспансеризацию. И для него было шоком, когда стали подходить дети и спрашивать у него о каких-то заболеваниях", – рассказала Рудковская.

Продюсер пояснила, что после этого ее сын захотел, чтобы про него больше не писали без разрешения и решил обратиться за защитой к Владимиру Путину.

"Он говорит: есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс. А может, действительно пришло время обратить на эту проблему внимание? Сейчас постоянно публикуют много информации о детях, их здоровье, их учебе. Мне кажется, мы подходим к этому закону, который должна все-таки рассмотреть Госдума", – пояснила она.

Ранее Саша в интервью обозревателя светской хроники Алены Жигаловой обратился к Владимиру Путину с просьбой запретить изданиям негативные статьи о детях без разрешения их родителей.

Год назад неизвестная женщина атаковала сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской в социальных сетях. Она писала 6-летнему Александру угрозы на его странице в Instagram. Тогда звездным родителям пришлось обращаться за помощью в правоохранительные органы.