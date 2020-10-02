Старший сын Рудковской прокомментировал рождение брата

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Старший сын Яны Рудковской Николай Батурин прокомментировал появление на свет брата, сообщает "Экспресс газета".

Сын продюсера выставил у себя в Instagram сториз с фотографией новорожденного, сопроводив ее смайликом в виде человека с взрывающимся мозгом.

1 октября продюсер Яна Рудковская рассказала о появлении на свет ее четвертого сына. Он родился 25 сентября. Новостью телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала снимок, на котором изображены она, ее сын Александр, муж Евгений Плющенко и новорожденный малыш. Она рассказала, что мальчика назвали Арсением.

