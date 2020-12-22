Добровинский ответил Ефремову на его письмо с извинениями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Адвокат Александр Добровинский, представляющий сторону потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, выразил свое уважение артисту после его письменных извинений, сообщает газета "Известия".
"Я получил ваше письмо с извинениями, что было для меня неожиданностью. И хочу выразить вам свое уважение – вы смогли осознать свои ошибки и, что еще важнее, признать их публично и извиниться", – написал Добровинский в ответном письме Ефремову.
Адвокат подчеркнул, что никогда не испытывал негативных эмоций в отношении Ефремова, уточнив, что во время судебных заседаний главной целью его было выполнение рабочих обязанностей вне зависимости то того, кто находится "по ту сторону баррикад".
Добровинский подчеркнул, что всегда считал несправедливым, когда знаменитые и богатые люди остаются безнаказанными за совершенные преступления. Он выразил надежду, что трагедия, которая изменила жизнь Ефремова и семью Захаровых, поставит точку в безнаказанности.
Юрист пожелал Ефремову удачи и выразил надежду, что он сможет с достоинством выйти из сложившейся ситуации.
На прошлой неделе стало известно, что Ефремов написал Александру Добровинскому письмо с извинениями. В письме артист признал свое поведение и высказывания в ходе судебного процесса по отношению к Добровинскому и его коллегам недостойными.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.
Адвокат Ефремова намерен вернуть дело на пересмотр из-за новых обстоятельств
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