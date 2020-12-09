Ефремов заявил, что вряд ли сможет быть актером после гибели человека

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, написал письмо младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Валерию. Текст сообщения передал Москве 24 адвокат Александр Добровинский.

"Младший сын Сергея Захарова Валерий передал мне письмо, которое он получил от Михаила Ефремова. В нем Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере – рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика – жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия на это письмо пока неоднозначно", – сказал Добровинский Москве 24.

В письме актер, отбывающий наказание за ДТП в колонии в Белгородской области, написал Валерию Захарову, в котором попросил прощения и заявил, что вряд ли сможет быть после этого актером.

"Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил", – написал Ефремов.



Фото: Москва 24

Ранее актер писал письмо с извинениями жене погибшего. В тексте артист раскаялся в содеянном. Также Ефремов писал покаянные письма родственникам Захарова. В них он попросил не принимать во внимание те слова, что говорил он или его адвокат Пашаев на суде.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 лет. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.

