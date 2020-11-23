Ефремов написал письма родным погибшего в ДТП курьера

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, написал письма родным погибшего в аварии курьера. Об их содержании Москве 24 рассказал адвокат Александр Добровинский, который ранее вел дело потерпевших.

"Мы ждали эти письма еще с вечера, в который произошла трагедия. До этого времени мы не слышали ничего в адрес семьи погибшего, кроме некрасивых слов со стороны адвоката Пашаева. В то время и сам Ефремов говорил, что все слова его защитника с ним согласованы. Но сейчас к артисту, наверное, пришло прозрение, и он написал эти покаянные письма, в которых есть действительно пронзительные слова и просьба о прощении", – рассказал адвокат.

Добровинский добавил, что письма Ефремов написал еще тогда, когда был в СИЗО. В них он попросил не принимать во внимание те слова, что говорил он или его адвокат Пашаев на суде.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения иск троих потерпевших по делу Михаила Ефремова о возмещении морального вреда. Родственники погибшего в аварии отказались от своих требований. По словам Александра Добровинского, письма с извинениями от Ефремова не имеют отношения к данному решению.