Уголовные дела возбуждены в отношении трех лжесвидетелей по делу Ефремова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

По словам Волк, еще один свидетель заявил, что до аварии он видел на заднем сиденье внедорожника незнакомого ему мужчину, а за рулем никого не было.

В ходе вынесения приговора суд сделал вывод, что данные показания противоречат доказательствам, и счел их недостоверными.

"Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", – отметила официальный представитель МВД РФ.

Дела в отношении свидетелей возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.

Адвокат актера предложил ему просить президента РФ о помиловании. По словам Андрея Алешкина, он уже озвучил Ефремову мысль о помиловании и теперь ждет ответа.

Алешкин подчеркнул, что навестит Ефремова через неделю, когда артиста переведут из СИЗО в колонию.