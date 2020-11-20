Уголовные дела возбуждены в отношении трех лжесвидетелей по делу Ефремова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.
По словам Волк, еще один свидетель заявил, что до аварии он видел на заднем сиденье внедорожника незнакомого ему мужчину, а за рулем никого не было.
В ходе вынесения приговора суд сделал вывод, что данные показания противоречат доказательствам, и счел их недостоверными.
"Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", – отметила официальный представитель МВД РФ.
Дела в отношении свидетелей возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.
Адвокат актера предложил ему просить президента РФ о помиловании. По словам Андрея Алешкина, он уже озвучил Ефремову мысль о помиловании и теперь ждет ответа.
Алешкин подчеркнул, что навестит Ефремова через неделю, когда артиста переведут из СИЗО в колонию.
Стало известно, кем сможет работать Ефремов в исправительной колонии
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