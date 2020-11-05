Ефремов планирует создать театр и приглашать артистов в СИЗО

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов намерен создать театр в СИЗО-5. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, артист планирует заниматься театральной самодеятельностью с заключенными в свободное от работы в хозотряде время.

"Уже сейчас он с другими (сокамерниками) читает пьесу", – сказал Мельников РИА Новости.

Во время встречи с членами ОНК Ефремов также рассказал, что хотел бы приглашать в СИЗО известных артистов, чтобы те устраивали творческие вечера.

"Пока это только планы, решения, останется ли он в СИЗО, пока нет", - уточнил Мельников.

Он добавил, что у артиста есть все шансы остаться в СИЗО-5 в силу возраста, общего режима и так как к нему нет нареканий.

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8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову назначили наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, его обязали возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.

22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру с до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.