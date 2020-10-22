Потерпевшие сочли смягчение приговора Ефремову справедливым

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Потерпевшие сочли решение суда о смягчении наказания Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии справедливым, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

"Мы были готовы к такому решению – и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда", – отметил он.

22 октября в Мосгорсуде проходило заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В суде апелляционной инстанции интересы актера представляли три адвоката.

Во время заседания Ефремов попросил судью назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат актера Петр Хархорин предлагал снизить артисту наказание до такого, которое позволит артисту выйти на свободу. Хархорин отметил, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства: наличие иждивенцев, признание вины, раскаяние артиста.

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

В начале сентября Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.