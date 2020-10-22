Ефремов заявил, что вряд ли когда-нибудь сядет за руль

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что вряд ли когда-нибудь сядет за руль после смертельного ДТП в центре Москвы.

Он заявил, что трагедия разделила его жизнь на две части. Ефремов добавил, что его не отпускают мысли о погибшем в тот день Сергее Захарове. Он отметил, что хотел бы поставить памятник погибшему, а также готов помогать его родственникам.

"Я хотел бы поставить памятник Захарову. Также хочу помогать всем потерпевшим. И перечислять в их фонд большую часть своего заработка", – заявил Ефремов.

Актер попросил судью назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Он заявил, что с самого начала признавал свою вину и работал со следствием. Также он попросил учесть и тот фактор, что у него есть несовершеннолетние дети, которых он хотел бы воспитывать самостоятельно.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

