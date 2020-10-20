Защита Ефремова планирует добиваться замены места отбывания наказания

14:38
Фото: Москва 24
Защита актера Михаила Ефремова, который получил восемь лет колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, будет добиваться замены места отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение. Об этом сообщил адвокат актера Роман Филиппов.
"Да, это также входит в нашу позицию о смягчении наказания", – сказал Филиппов.
Кроме того, адвокаты планируют добиваться уменьшения самого срока наказания.
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября для возможности компенсации морального вреда потерпевшим.
На заседании суда Ефремов заявил, что готов выплатить троим потерпевшим компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей. Он заявил, что взял эти деньги с собой.
Во вторник Мосгорсуд должен был рассмотреть его жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП. Ефремову разрешили присутствовать на заседании суда, несмотря на ограничения из-за угрозы распространения COVID-19.
Ранее прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову. В ведомстве настаивают на законности имеющейся меры наказания и на том, чтобы она была оставлена без изменений.
Адвокат Ефремова Роман Филиппов сообщил, что разговоры с потерпевшей стороной по-прежнему ведутся. Он заявил, что обо всех подробностях расскажет после суда.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.
Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.
Прокуратура Москвы попросила оставить приговор Ефремову без изменений
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