Ефремов готов выплатить троим потерпевшим по делу о ДТП 2,4 млн рублей

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Актер Михаил Ефремов заявил на заседании в Мосгорсуде, что готов выплатить троим потерпевшим по делу о ДТП 2,4 миллиона рублей, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на его адвоката Петра Хархорина.

"До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой, 2,4 миллиона рублей, могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", – сказал защитник.

Во вторник, 20 октября, в 635-м зале Апелляционного корпуса Мосгорсуда проходит заседание по рассмотрению жалобы актера на приговор. Прокуратура Москвы настаивает на законности приговора Ефремову.

8 сентября Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.

