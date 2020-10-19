Суд с участием прессы рассмотрит апелляцию на приговор Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский городской суд с участием прессы рассмотрит жалобы адвокатов на приговор актеру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в 635-м зале Апелляционного корпуса, с учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в данном зале можно разместить 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания", – сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Как уточняется, жалобу планируют рассмотреть 20 октября. На заседание смогут попасть только заранее аккредитованные СМИ при наличии средств индивидуальной защиты.

Пресненский суд столицы в сентябре признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.

Ранее стало известно, что Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Таковым было одно из условий приговора артисту.