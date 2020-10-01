Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

01 октября, 20:00
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП, написал из СИЗО письмо, в котором признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне, сообщает РЕН ТВ.
"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор", – написал артист.
Ефремов отметил, что его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который, по словам актера, убеждал его в отсутствии доказательств вины в ДТП.
Ранее Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. Таким образом он выполнил условия приговора.
Также артист подал жалобу на приговор по делу о ДТП. В ней он также указал, что подвергался давлению со стороны Пашаева.
Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима.
Адвокат Трещев прокомментировал жалобу Ефремова
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