Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП, написал из СИЗО письмо, в котором признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне, сообщает РЕН ТВ.

"Я искренне раскаиваюсь в содеянном, приношу семье погибшего Захарова Сергея свои извинения и прошу суд смягчить приговор", – написал артист.

Ефремов отметил, что его позиция в суде была связана с давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который, по словам актера, убеждал его в отсутствии доказательств вины в ДТП.

Ранее Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего. Таким образом он выполнил условия приговора.

Также артист подал жалобу на приговор по делу о ДТП. В ней он также указал, что подвергался давлению со стороны Пашаева.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима.