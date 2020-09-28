Ефремов заявил, что подвергался давлению со стороны адвоката Пашаева

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Актер Михаил Ефремов заявил, что подвергался давлению со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Артист написал о давлении в своей жалобе на обвинительный приговор по делу о ДТП.

"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.", – заявила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Ранее аналогичную позицию озвучил один из новых адвокатов Ефремова. Юрист Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному на основании того, что экс-адвокат актера Эльман Пашаев оказывал на него давление.

После вынесения приговора Ефремов заявил, что не рассчитывал на реальный срок. Он также отметил, что, по его мнению, адвокат Пашаев его "подставил".

Актер Михаил Ефремов подал жалобу на приговор в понедельник, 28 сентября. Ранее в суд с жалобами также обратились двое других представителей защиты артиста, а также его бывший адвокат Эльман Пашаев.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

