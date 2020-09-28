Семья Ефремова подаст заявление на адвоката Пашаева – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Семья актера Михаила Ефремова собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить адвоката Эльмана Пашаева на предмет мошеннический действий.
Как сообщил ТАСС источник из окружения артиста, семья Ефремова пребывает в шоке от приговор и "сомнительных услуг Пашаева" во время следственных действий и в суде.
Отмечается, что родственники артиста обратились к другим юристам для получения правовой оценки поведения Пашаева в ходе процесса, в частности, его публичных заявлений.
После этого семья примет окончательное решение о подаче заявления в праоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям.
Родственники артиста также намерены просить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.
18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.
В Федеральной палате адвокатов (ФПА) России ранее указали, что Пашаев испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы и приговорил актера к восьми годам лишения свободы.
Семья Ефремова собирается подать заявление на адвоката Пашаева
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: