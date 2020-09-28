Семья Ефремова подаст заявление на адвоката Пашаева – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Семья актера Михаила Ефремова собирается подать заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить адвоката Эльмана Пашаева на предмет мошеннический действий.

Как сообщил ТАСС источник из окружения артиста, семья Ефремова пребывает в шоке от приговор и "сомнительных услуг Пашаева" во время следственных действий и в суде.

Отмечается, что родственники артиста обратились к другим юристам для получения правовой оценки поведения Пашаева в ходе процесса, в частности, его публичных заявлений.

После этого семья примет окончательное решение о подаче заявления в праоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям.

Родственники артиста также намерены просить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

В Федеральной палате адвокатов (ФПА) России ранее указали, что Пашаев испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы и приговорил актера к восьми годам лишения свободы.