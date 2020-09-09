Ефремов может отбыть наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в законную силу. Об этом заявил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Это произойдет в том случае, если актер не будет иметь взысканий в СИЗО, а также при согласии администрации изолятора и самого Ефремова.

При этом Мельников напомнил, что артист получил наказание в виде колонии общего режима. Однако в Москве есть только колония-поселение в Зеленограде.

В этой связи, Ефремова должны этапировать в одно из учреждений ФСИН Московской области. Но существует вероятность, что он останется в СИЗО-5.

В то же время член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала "Интерфаксу", что Ефремов уже встречался с начальником СИЗО. По ее словам, они нашли общий язык, и уже договорились, что актер прочитает пьесу "Пар" Ивана Охлобыстина для хозотряда и для сотрудников.

"В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу", – добавила она. – В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски".

Ранее актер Охлобыстин рассказал, что написал пьесу специально для Ефремова. Актеру была поставлена задача передать ощущение неопределенности и грядущей катастрофы.

Действие пьесы происходит в римских банях, а ее персонажи – жители древнего Рима. Охлобыстина заявил, что Ефремов "был увлечен пьесой и мечтал о ее постановке".

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову было назначено наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.