Ефремов может отбыть наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Заслуженный артист России Михаил Ефремов может остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5 после вступления приговора в законную силу. Об этом заявил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Это произойдет в том случае, если актер не будет иметь взысканий в СИЗО, а также при согласии администрации изолятора и самого Ефремова.
При этом Мельников напомнил, что артист получил наказание в виде колонии общего режима. Однако в Москве есть только колония-поселение в Зеленограде.
В этой связи, Ефремова должны этапировать в одно из учреждений ФСИН Московской области. Но существует вероятность, что он останется в СИЗО-5.
В то же время член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказала "Интерфаксу", что Ефремов уже встречался с начальником СИЗО. По ее словам, они нашли общий язык, и уже договорились, что актер прочитает пьесу "Пар" Ивана Охлобыстина для хозотряда и для сотрудников.
"В общем, они уже нашли для него занятие, чтобы приносить пользу", – добавила она. – В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски".
Ранее актер Охлобыстин рассказал, что написал пьесу специально для Ефремова. Актеру была поставлена задача передать ощущение неопределенности и грядущей катастрофы.
Действие пьесы происходит в римских банях, а ее персонажи – жители древнего Рима. Охлобыстина заявил, что Ефремов "был увлечен пьесой и мечтал о ее постановке".
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.
Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремову было назначено наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.
Ефремов будет находиться в СИЗО до вступления приговора в силу
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