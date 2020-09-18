Пашаева лишили адвокатского статуса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаева лишен адвокатского статуса, сообщает ТАСС. Такое решение приняла Федеральная палата адвокатов Северной Осетии.

Уточняется, что такого статуса защитник лишается на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.

Ранее Минюст РФ направил в адвокатскую палату представление о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката. В ведомстве сообщили, что причиной такого решения послужила работа адвоката над уголовным делом о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. По его словам, защитник испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель встречного авто Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

