Минюст направил представление о лишении Пашаева статуса адвоката

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Минюст РФ направил в адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства против Александра Добровинского и о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката.

Представления на адвокатов направлены в территориальные управления министерства по Северной Осетии – Алании и по Москве.

Ранее в ведомстве сообщили, что причиной такого решения послужила работа адвокатов над уголовным делом о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны, Пашаев был адвокатом актера.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.

По его словам, защитник испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель встречного авто Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

