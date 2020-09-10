Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

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Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского", – сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что указания о внесении представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия – Алания и по Москве. Отмечается, что причиной такого решения послужила работа адвокатов над уголовным делом о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

Ранее статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката.

По его словам, защитник испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.

