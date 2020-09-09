В Федеральной палате адвокатов заявили о нарушении Пашаевым Кодекса этики

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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката. Об этом сообщил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин в блоге радиостанции "Эхо Москвы".

"В деле Михаила Ефремова вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре – статья 5 Кодекса профессиональной этики адвоката", – сообщил Добрынин.

По его словам, адвокат испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

Помимо этого, Добрынин считает, что Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип "защищая, не обвиняй". Он добавил, что профессиональной защиты у Ефремова не было, а речь Пашаева на заседаниях звучала с прямыми нарушениями права на защиту.

Ранее адвокат потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом Александр Добровинский заявил, что защита актера Михаила Ефремова ошиблась на стадии представления причин аварии. Также он подчеркнул, что артисту стоило полностью признать вину.

Защитник потерпевшей стороны также заявил, что адвокат должен был настоять на проверке сердца актера, уточнив, что у выпивающих людей обычно оно слабое. Адвокат объяснил, что обследование могло выявить нарушения в работе сердца. Если бы после этого Михаил Ефремов признал вину, его могли осудить на четыре года условно, уточнил Добровинский.

Кроме того, юрист назвал ошибкой защиты оскорбления в адрес семьи погибшего и чрезмерное желание противопоставить себя самому Добровинскому. Он подчеркнул, что защитники Ефремова якобы попали "во все ловушки" адвоката.

Ранее Ефремов заявил, что Пашаев не будет представлять его интересы в апелляции. Актер недоволен работой адвоката. По его словам, Пашаев его якобы подставил.

Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

