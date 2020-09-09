Ефремов заявил, что Пашаев не будет представлять его интересы в апелляции

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии общего режима, заявил, что адвокат Эльман Пашаев не будет представлять его интересы в апелляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

"Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции", – сказала Литвинович.

Ранее актер повторно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович объяснила, что актер выразил недовольство работой своего юриста.

Сам Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.

Ефремов после вынесенного ему приговора заявил, что не ожидал такого наказания, уточнив, что адвокат его якобы подставил. По словам артиста, ему был неприятен визит адвоката утром в среду, 9 сентября.

Ефремов также рассказал, что первая ночь в СИЗО далась ему непросто, и пожаловался на проблемы со сном. При этом самочувствие свое он охарактеризовал как "более-менее". Актер признался, что на осознание произошедшего ему нужно время.

Помимо тюремного заключения, Ефремова также лишили прав на управление транспортным средством на три года. Он также обязан возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП, Виталию Захарову. Согласно ранее озвученному Пашаевым заявлению актера, он готов возместить не более 200 тысяч рублей.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.

