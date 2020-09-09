Дело Ефремова: какие сроки давали россиянам за смертельные ДТП

Москва 24 рассказала, на какие сроки осуждали россиян по "ефремовской" статье

В эфире телеканала Москва 24 рассказали, сколько дел было возбуждено по статье, по которой проходило дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

По данным судебного департамента при Верховном суде, всего в 2019 году по частям 3–4 статьи 264 УК РФ было возбуждено 3 177 дел. 1 886 человек по этим делам были приговорены к лишению свободы.

Из них 202 человека получили наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года; 778 человек – от 1 до 2 лет; 581 человек – от 2 до 3 лет; 288 человек – от 3 до 5 лет; 36 человек – от 5 до 8 лет; 1 человек – от 8 до 10 лет.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП на Смоленской площади, в результате которой водитель фургона Сергей Захаров погиб.

Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова. Актер был взят под стражу в зале суда. Сейчас Ефремов находится в СИЗО-5 "Водник".

Члены Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева и Марина Литвинович посетили Ефремова в СИЗО. Литвинович сообщила, что актер чувствует себя хорошо и не жалуется на обстановку. Она отметила, что Ефремов был в адекватном состоянии и уже освоился в своем нынешнем месте пребывания.

В колонии общего режима Ефремов будет проживать в общежитии и носить спецодежду. Также известно, что заключенные могут без ограничений тратить заработанные в колонии деньги, личные же средства – лишь 9 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, пребывающим в колонии могут организовать шесть краткосрочных и четыре длительных свидания в год. Также заключенным могут послать шесть посылок и шесть бандеролей за аналогичный срок.