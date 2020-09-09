В ОНК рассказали, в каких условиях содержат Ефремова в СИЗО

Ефремова поместили в СИЗО на карантин

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали, в каких условиях актера Михаила Ефремова содержат в СИЗО.

Артист чувствует себя нормально, не жалуется на еду и обстановку, отметили в комиссии. Также там рассказали, что Ефремов уже решил выступить перед арестантами и прочитать им пьесу.

Актера в СИЗО-5 навестили члены ОНК Ева Меркачева и Марина Литвинович.

"Он нам рассказал, что находится в камере с двумя людьми. Это гражданин России и гражданин Белоруссии. Он сказал, что они "нормальные мужики", – сообщила Литвинович.

Она добавила, что Ефремов был в адекватном и хорошем состоянии. Литвинович подчеркнула, что актер уже освоился в своем нынешнем месте пребывания и осознает, в каких условиях он оказался.

Сообщается, что в СИЗО заключенные имеют право носить гражданскую одежду и не имеют ограничений на трату личных средств. Кроме того, им могут организовать два свидания в месяц, максимальная длительность – три часа.

Количество посылок, которые заключенные СИЗО могут получать, не ограничено. Максимальный вес посылок составляет 30 килограммов.

Ветеран Федеральной службы исполнения наказаний Евгений Саввиди рассказал, что в среду с Ефремовым будут проводить беседу представители оперативной службы. Затем с актером поговорят психологи и другие службы, заинтересованные в его состоянии.

"После на комиссии при начальнике учреждения либо при его заместителе он будет размещен в камеру, где будет находиться постоянно <...> Тяжкие от нетяжких содержатся отдельно, осужденные от неосужденных содержатся также раздельно", – рассказал Саввиди.

Сообщается, что в СИЗО-5 есть концертный зал, храм, футбольное поле и бильярд. Также в эфире представили статистику дел, которые проходили по статье УК РФ, по которой было возбуждено дело Ефремова. Отмечается, что за 2019 год по этой статье проходили 3 177 дел. 1 886 человек были приговорены к лишению свободы.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.