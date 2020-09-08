Ефремов получил 8 лет колонии общего режима

Фото: пресс-служба Пресненского суда
Пресненский суд столицы приговорил к восьми годам колонии актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП на Садовом кольце.
"Назначить наказание в виде 8 лет колонии общего режима", – огласила решение судья Елена Абрамова.
Актера также лишили водительских прав сроком на три года и взыскали с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Суд при вынесении приговора учел признание им вины и положительные характеристики.
Артиста взяли под стражу в зале суда. До этого он находился под домашним арестом.
Из приговора Пресненского суда следует, что Ефремову с учетом времени под домашним арестом придется отсидеть примерно 7 лет 10,5 месяцев.
Приговор еще не вступил в силу, он может быть обжалован, и решение нельзя назвать окончательным.
Приговор Ефремову. Что происходило у здания суда
Суд пришел к выводу, что Михаил Ефремов в момент аварии в центре Москвы находился за рулем автомобиля и был в нем один.
"Показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей. Таким образом, в судебном заседании установлено, что Ефремов находился за рулем", – сказала судья Елена Абрамова.
Действия следствия по данному делу были расценены судом как компетентные и исчерпывающие.
Также суд не принял в качестве достоверных показания Михаила Ефремова по делу о ДТП.
"Суд не находит оснований признать достоверными показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участии в ДТП, и ставил его под сомнение", – заявила судья.
Сам Ефремов ожидал, что его приговорят к восьми годам колонии. Его защитник Эльман Пашаев выражал мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.
Адвокат актера ранее говорил о том, что Ефремов пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Также защитник не обсуждал с Ефремовым вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека.
Михаил Ефремов через четыре года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) либо смягчение вида наказания, об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
"Ефремов осужден за тяжкое преступление, таким образом, он может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года", – отметил собеседник агентства.
По его словам, согласно Уголовно-исполнительному кодексу, Ефремов может рассчитывать на замену неотбытой части наказания более мягким сроком.
Правозащитник поделился мнением по делу о ДТП с участием Ефремова
8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.
3 сентября в суде завершились прения сторон по делу о ДТП. Актер признал вину. Во время выступления в суде с последним словом он зачитал стихи, посвященные погибшему в аварии Сергею Захарову.
Ефремов рассказал, что ничего не помнит об аварии. Он сообщил, что начал приходить в себя только у следователя.
"Интервью": Эльман Пашаев – о деле Ефремова
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