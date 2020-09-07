Ефремов пока не думал о подаче прошения о помиловании – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов пока не задумывался о подаче прошения о помиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

"Он об этом пока не думал. Преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения моему подзащитному большого срока", – сказал Пашаев.

Адвокат также добавил, что с Ефремовым пока не обсуждал вопрос о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека после рассмотрения дела артиста российскими судами.

Приговор по делу о смертельном ДТП огласят во вторник, 8 сентября. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь, защитник выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

