Прокурор просит запретить Ефремову водить машину 3 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Гособвинитель просит суд запретить актеру Михаилу Ефремову вождение автомобиля сроком на три года.

Ранее прокурор запросила реальный срок для актера в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием их в колонии общего режима.

Прокурор считает доказанной вину Ефремова в ДТП. Она отметила, что это подтверждается видеоматериалами, показаниями свидетелей, данными экспертиз и другими доказательствами.

Также гособвинитель просит суд частично удовлетворить гражданский иск старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП, и взыскать с актера 500 тысяч рублей и полностью удовлетворить иски остальных потерпевших по делу на 1 рубль.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, на котором должны состояться прения сторон.

По словам адвоката актера Эльмана Пашаева, Ефремов сообщил, что он "артист народа" и понесет то наказание, которое выберет ему народ.