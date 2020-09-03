Прокурор считает доказанной вину Ефремова в смертельном ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом. Об этом она заявила на заседании Пресненского суда, где проходят прения сторон по делу актера.

"Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу", – подчеркнула прокурор.

Сам Ефремов перед началом судебного заседания признал вину в ДТП, которое произошло в июне на Садовом кольце.

До этого Ефремов заявил своему адвокату, что он "артист народа" и будет нести наказание, выбранное ему народом.

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталий до этого попросил признать актера виновным и приговорить его к семи годам лишения свободы. Также он увеличил размер иска к актеру до 7,5 миллионов рублей.

Авария с участием актера Михаила Ефремова произошла 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

