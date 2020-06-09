Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Таганский суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца после смертельного ДТП в центре Москвы, передает ТАСС

"Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений", – зачитала судья Альбина Тимакова свое решение.

Артист обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Во время судебного заседания Ефремов с предъявленным обвинением согласился и назвал сам инцидент чудовищным.

Следствие настаивало на домашнем аресте артиста, сославшись на тяжесть и характер преступления, а также на общественный резонанс. Прокурор ходатайство поддержала, отметив, что Ефремов может скрыться от органов следствия и суда или продолжить заниматься преступной деятельностью.

По мнению представителя прокуратуры, домашний арест в данном случае не будет противоречить интересам следствия.

Авария с участием артиста произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто.

В результате столкновения пострадал водитель встречной машины. Позднее он скончался в больнице от полученных травм.

Актера задержали на месте происшествия, однако затем отпустили под подписку о невыезде. В районе дома Ефремова было установлено полицейское ограждение, журналистов к нему не допускали.

Медицинское освидетельствование Ефремова показало, что артист находился за рулем в состоянии опьянения. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что в крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков.