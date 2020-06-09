Что происходит возле дома Михаила Ефремова

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Михаил Ефремов стал участником ДТП, которое произошло в 21:44 у дома номер 3 по Смоленской площади. Он выехал на полосу встречного движения на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с машиной курьерской службы.находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело.
Пострадавший в лице 57-летнего Сергея Захарова был доставлен в больницу с многочисленными травмами. У него были диагностированы открытый перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма. Позже стало известно, что пострадавший скончался.переквалифицировала дело Ефремова на более тяжкую часть. В соответствии с УК РФ актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Позже стало известно, что с начала 2020 года Ефремов 10 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил ПДД.
Дело было взято на контроль столичной прокуратурой. В соответствии с результатами проверки будет вынесено решение по принятию мер прокурорского реагирования, если будут найдены основания для этого. Кроме того, дело Ефремова было взято на контроль и комитетом по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.
Инцидент приобрел широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что случай, когда пьяный человек вне зависимости от статуса устраивает аварию, является чудовищным. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил и вовсе лишить Ефремова всех ролей и званий.
Скорая помощь и полиция дежурят возле дома Ефремова
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