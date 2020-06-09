В Кремле назвали чудовищным ДТП с участием Ефремова

13:29
Фото: ТАСС/Ксения Семеновская
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя аварию с участием артиста Михаила Ефремова, назвал чудовищным случай, когда пьяный водитель устраивает ДТП со смертельным исходом. Дорожный инцидент с участием актера произошел в центре Москвы.
"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он, – устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", – сообщил RT представитель Кремля.
Песков также отметил, что в администрации главы государства РФ не думают о том, надо ли лишать Ефремова после случившегося звания заслуженного артиста.
С подобной инициативой ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. "Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги", – говорил парламентарий.
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре столицы. Инцидент случился у дома номер 3 на Смоленской площади после выезда машины на полосу встречного движения. Его задержали на месте происшествия. Установлено, что артист находился за рулем в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в городскую больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.
Дело в отношении Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть. В результате актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Оказалось, что за этот год Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Так, прокуратура взяла на контроль дело Ефремова.
Что грозит актеру Ефремову за смертельное ДТП
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