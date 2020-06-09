Ефремова с начала года 10 раз привлекали к ответственности из-за нарушений ПДД

10:55
Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Российский актер Михаил Ефремов 10 раз был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о нарушениях в этом году, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
"С начала 2020 года актер Михаил Ефремов привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушения ПДД", – заявил собеседник агентства.
Артиста Ефремова задержали после ДТП в центре столицы. Известно, что дорожный инцидент произошел 8 июня в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada. Ефремов серьезно превысил скорость. В скором времени он был задержан.
Актер проходил освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Оказалось, что исполнитель ролей был нетрезв, данную информацию подтвердили в МВД.
После происшествия в городе возбуждено уголовное дело в отношении Ефремова. При этом пострадавший в ДТП с участием Ефремова умер в больнице.
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы
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