Полиция переквалифицировала дело в отношении Ефремова

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Полиция переквалифицировала дело в отношении актера Михаила Ефремова на более тяжкую часть после смерти пострадавшего в ДТП водителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимира Васенина.

"Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы переквалифицировали дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" со второй части на четвертую, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.

Авария с участием Ефремова случилась 8 июня в 21:44. Столкновение автомобилей произошло у дома № 3 на Смоленской площади.

Актер за рулем машины Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada. Медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель встречного автомобиля – 57 летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.

