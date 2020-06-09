Милонов предлагает лишить Ефремова всех званий после ДТП в Москве

11:21
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российского артиста Михаила Ефремова надо лишить всех ролей и званий. Поводом стало ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас", – сказал парламентарий. По его словам, отправлять артиста на лечение уже будет поздно. "Только тюрьма", – отмечает Милонов.
"Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов", – обращает внимание депутат. Милонов подчеркнул, что при избрании меры наказания не надо учитывать, что Ефремов является известным актером.
"Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги", – заключил Милонов.
Авария произошла 8 июня в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади в столице. Актер был в состоянии алкогольного опьянения, данный факт подтвержден полицией. Ефремова задержали стражи порядка. Теперь ему грозит до 12 лет колонии. Возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются. Пострадавший в ДТП с участием Ефремова умер в больнице.
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы
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