Прокуратура взяла на контроль дело Ефремова

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Столичная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, связанного с ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо этого, сотрудниками прокуратуры будет проведена проверка исполнения уполномоченными органами требований, касающихся безопасности дорожного движения, в отношении актера: они выяснят, были ли ранее дорожные происшествия с его участием и как на них реагировали сотрудники ГИБДД.

По результатам проверки будет вынесено решение по принятию мер прокурорского реагирования, если будут найдены основания для этого.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Инцидент произошел у дома номер 3 на Смоленской площади после выезда автомобиля актера на полосу встречного движения.

Он был задержан на месте происшествия, было установлено, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В его отношении по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.

В связи с этим дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что за 2020 год Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.