Допрос Ефремова не состоялся по техпричинам – адвокат

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Артист Михаил Ефремов не отрицает, что был за рулем и причастен к ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек. По словам адвоката Ефремова, допрос не состоялся по техническим причинам.

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", – сказал собеседник РИА Новости.

Ефремова задержали после ДТП в центре города. Установлено, что авария случилась 8 июня в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер, который был за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Lada. Ефремов серьезно превысил скорость.

Результаты освидетельствования подтвердили, что Ефремов сел за руль пьяным. Ему грозит до 12 колонии. Пострадавший в ДТП с участием Ефремова умер в больнице, возбуждено уголовное дело.