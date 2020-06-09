Госдума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

Фото: РИА Новости/Артем Пучков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передают "Дни.ру".

Депутат напомнил, что Госдума в прошлом году приняла поправки, ужесточающие наказание за вождение автомобиля в алкогольном состоянии. Виновник ДТП может получить до 12 лет колонии, если в аварии есть погибший. В случае с двумя и более жертвами срок увеличивается до 15 лет.

"Что касается давления на следствие – это недопустимо. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима", – заявил Володин.

Авария с участием Ефремова случилась 8 июня в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Актер за рулем машины Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Ефремов был задержан на месте происшествия. Было установлено, что актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.

В связи с этим дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

