Юрист рассказал, что грозит сбежавшим с места ДТП с Ефремовым пассажирам

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В момент ДТП с участием Михаила Ефремова в салоне автомобиля артиста были два пассажира, и, по данным СМИ, после аварии они скрылись с места происшествия. Юрист и адвокат Тимур Маршани рассказал Москве 24, грозит ли им какое-либо наказание.

"Ответственность за произошедшее несет лицо, управляющее транспортным средством. Если водитель управлял автомобилем и пассажир начал вырывать у него руль из рук, то в этом случае, исходя из показаний водителя, ответственность будет лежать на пассажире. Но в данном случае этого, по показаниям свидетелей, не было. Пассажиры могли испугаться и убежать либо обратиться за медицинской помощью", – рассказал адвокат.

По его словам, пассажиры не понесут никакой ответственности.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Инцидент произошел у дома номер 3 на Смоленской площади после выезда автомобиля актера на полосу встречного движения.

Он был задержан на месте происшествия, было установлено, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии. В его отношении по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.

В связи с этим дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.