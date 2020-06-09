Дочь Ефремова высказалась об аварии с участием отца

12:08
Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась об аварии с участием отца, которая произошла накануне в центре Москвы, передает RT.
"Я искренне надеялась, что Сергей (пострадавший. – Прим. ред.) выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными", – рассказала Ефремова.
Она подчеркнула, что не собирается покрывать отца, уточнив, что это было бы "глупо и безответственно". Ефремова добавила, что после случившегося она разочаровалась в отце.
Авария с участием Ефремова случилась 8 июня в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Актер за рулем машины Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada.
Ефремов был задержан на месте происшествия. Было установлено, что актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.
В связи с этим дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело возбуждено в отношении актера Ефремова после ДТП в центре Москвы
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