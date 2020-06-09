Дочь Ефремова высказалась об аварии с участием отца

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась об аварии с участием отца, которая произошла накануне в центре Москвы, передает RT.

"Я искренне надеялась, что Сергей (пострадавший. – Прим. ред.) выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными", – рассказала Ефремова.

Она подчеркнула, что не собирается покрывать отца, уточнив, что это было бы "глупо и безответственно". Ефремова добавила, что после случившегося она разочаровалась в отце.

Авария с участием Ефремова случилась 8 июня в 21:44 у дома № 3 на Смоленской площади. Актер за рулем машины Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lada.

Ефремов был задержан на месте происшествия. Было установлено, что актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Водитель встречного автомобиля – 57-летний Сергей Захаров – был доставлен в больницу с многочисленными травмами, в том числе с открытым переломом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.

В связи с этим дело в отношении Ефремова было переквалифицировано на более тяжкую часть. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

