Вступили в силу поправки о "пьяных" ДТП

Если он спровоцировал аварию, в которой пострадал другой человек, суд может назначить тюремный срок от 3 до 7 лет. Раньше нижней планки не было, а максимальный срок достигал четырех лет. Могут назначить и принудительные работы, но максимальный срок увеличен с трех до пяти лет.
Если в аварии есть погибший, пьяный водитель получит до 12 лет тюрьмы. Это на 7 лет больше, чем раньше.
В случае с двумя и более жертвами срок увеличивается до 15 лет, что больше предшествующего наказания на 6 лет. Аналогичный срок рискуют получить автомобилисты, покинувшие место происшествия, в котором по их вине погибли или пострадали люди.
Совершенное по неосторожности преступление тоже могут отнести к тяжким. Суд назначает тюремный срок в 10–15 лет.
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