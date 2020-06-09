До 12 лет за решеткой: что известно о ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В центре столицы в аварию попал заслуженный артист России Михаил Ефремов. Причиной происшествия стал выезд его автомобиля на встречную полосу, при этом сидевший за рулем актер был пьян. В результате аварии пострадал один человек: его увезли в больницу в тяжелом состоянии, где он позднее скончался. Рассказываем, что известно о случившемся.



"Я его вылечу"

В понедельник, 8 июня, вечером заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы у дома № 3 на Смоленской площади. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, водителем которого был 57-летний Сергей Захаров.

Чтобы вытащить из фургона пострадавшего, спасателям пришлось разрезать кузов. После мужчину с многочисленными повреждениями, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, доставили в больницу. По словам очевидцев, Ефремов был пьян и буквально "выкатился" из своей машины. "И потом ходил с трудом, шатался", – рассказала свидетельница аварии.

Медицинская экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. На видео с места аварии видно, как актер с трудом отвечает на вопросы о случившемся. Ему объяснили, что в результате столкновения пострадал один человек, в ответ Ефремов пообещал его вылечить.





Михаил Ефремов актер Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". – Прим. ред.).

После случившегося артиста задержали. В ходе первого допроса он не смог объяснить, кто вместе с ним находится в салоне и куда отправлялся автомобиль. Вразумительные показания у Ефремова взять так и не удалось. Артист "скорее мычал, чем говорил", поэтому следователь отправил актера домой под подписку о невыезде, чтобы тот смог прийти в себя.





По данным источника в правоохранительных органах, Михаил Ефремов только за текущий год привлекался к административной ответственности 10 раз за нарушение ПДД.

Сперва против артиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Однако утром 9 июня стало известно, что Сергей Захаров скончался в реанимации.

В результате дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи, которая предполагает до 12 лет лишения свободы. Вместе с тем сообщалось, что артист признал свою вину. Однако позднее его адвокат Вадим Яловицкий опроверг эту информацию. По словам юриста, никто из защитников Ефремова не делал подобных заявлений.



Был добрым и трудолюбивым

Что грозит актеру Ефремову за смертельное ДТП

Супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова рассказала, что он был "настоящим", "лучше всех". А родственница мужчины Татьяна назвала его хорошим и добрым человеком. Она добавила, что у Сергея были травмы, несовместимые с жизнью: переломаны ребра, руки, ноги, внутренние органы тоже пострадали. По словам женщины, результаты вскрытия будут завтра.

В свою очередь, сын погибшего Виталий сообщил, что представители Михаила Ефремова пока не связывались с семьей. Он подчеркнул, что Захаровы собираются добиваться справедливости. Семья надеется, что актер получит наказание, полагающееся по закону. Об этом рассказал племянник мужчины Андрей.





Андрей Захаров племянник То, что предусмотрено законом, без предвзятости, независимо от регалий, чтобы меньше таких случаев было и чтобы люди пьяными за руль не садились, независимо от того, что ты заслуженный артист или незаслуженный, жизнь каждого человека священна и неприкосновенна.

Как стало известно СМИ, сам Сергей родом из Рязани, однако работал в Москве водителем в интернет-магазине. Его коллеги в социальных сетях выразили соболезнования родным и близким мужчины.

"Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи. Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более 2-х лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек", – говорится в сообщении.

В компании также попросили людей быть ответственными и призвали беречь себя и окружающих. Кроме того, поблагодарили неравнодушных граждан и пообещали оказать родным Сергея всю необходимую помощь.



"Блистательный артист убивает себя"

Узнав об аварии на Смоленской площади, дочь Михаила Ефремова Анна-Мария написала на своей странице в Instagram, что не одобряет поступок отца. "Отвечать за это стоит так, как скажет закон. Хотя мне и не хочется, чтобы его посадили", – заявила девушка.





Анна-Мария Ефремова дочь Михаила Ефремова Я искренне надеялась, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно.

Кроме того, девушка заявила, что планирует связаться с семьей погибшего и оказать им посильную помощь. А в случае если отца все-таки посадят, она готова "носить передачки" в тюрьму.

В свою очередь, сын Михаила Ефремова Никита Ефремов заявил, что сам очень сильно переживает из-за сложившейся ситуации. "Я, конечно, понимаю, что это очень большая трагедия. На данный момент я сам нахожусь на эмоциях и не думаю, что это грамотно сейчас комментировать. Мне вся эта ситуация тоже сейчас больно отзывается", – сказал он телеканалу Москва 24.

Смертельное ДТП уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным случаем.

"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он, – устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", – сказал Песков.



О ситуации высказался и депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам политика, Ефремова следует лишить всех званий и ролей.

"Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас", – сказал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас лечить артиста уже поздно, здесь, по его словам, "только тюрьма".





Виталий Милонов депутат Госдумы Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги.

В своем телеграм-канале телеведущая Тина Канделаки написала, что ей жаль и пострадавшего в аварии человека, и актера. По ее словам, в послужном списке Ефремова "должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок". Она подчеркнула, что "блистательный артист убивает себя".





Соболева Илона