"Чудовищно". Ефремов прокомментировал ДТП

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Актер Михаил Ефремов согласился с требованием следствия избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС.

"Все это [произошедшее], конечно, чудовищно. Мы со следствием договорились, что я согласен на домашний арест", – заявил артист на заседании суда.

Ранее Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Он утвердительно кивнул на соответствующий вопрос журналистов.

Артисту было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека").

Трагедия произошла накануне, 8 июня. Ефремов находился за рулем джипа "Гранд Чероки" в момент столкновения с автомобилем "Лада" – актер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Как стало известно позднее, медицинское освидетельствование показало у него в крови наличие алкоголя и, предположительно, наркотических веществ.

Водитель "Лады" в результате столкновения получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, где он скончался утром 9 июня.

Глава движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в свете трагедии предложил лишать водительского удостоверения любого автомобилиста, пойманного за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Общественный деятель заявил, что его организация систематически работает в данном направлении.

