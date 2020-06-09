Онищенко выступил за принудительное лечение россиян от алкоголизма после ДТП с Ефремовым

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Москвой 24 вновь призвал вернуть в России принудительное лечение алкогольной зависимости после аварии с участием актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.

"Принудительное лечение надо возвращать, я давно уже об этом говорю, восстановить вытрезвители. И не только водителей (отправлять на лечение. – Прим. ред.), почему только их, но и тех, кто дебоширил: избивал жену, детей, нарушал социальный комфорт в жилом доме. Поэтому лечить надо действительно принудительно", – сказал он.

Онищенко добавил, что систему изобретать не надо, поскольку в советское время она и так существовала. "У нас уже все это было: решением суда человека отправляли на принудительное лечение", – объяснил он.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы Такая форма влияния на асоциальных людей была, опыт был, ее нужно восстановить, адаптировать к современным условиям, и все.

Кроме того, Онищенко удивился, почему у Ефремова до сих пор были водительские права. "Он больной... Я думаю, что и вчера, если бы он этого чудовищного преступления не совершил, а его сотрудники ГИБДД бы где-то там остановили за нарушение правил дорожного движения, то пожурили бы, по плечу похлопали, может быть, даже взяли бы автограф, ну и отпустили бы с богом", – уверен парламентарий.

Он также подчеркнул, что все должны для себя сделать выводы из этой истории.

ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на машине Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем Lada. Медицинская экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было заведено уголовное дело.

Сидевшего за рулем Lada 57-летнего Сергея Захарова доставили в больницу с многочисленными травмами. Во вторник, 9 июня, стало известно, что мужчина скончался.

С учетом новых обстоятельств полиция переквалифицировала дело Ефремова на более тяжкую часть. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.



Соболева Илона