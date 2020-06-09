Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, спровоцировавший ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, признал свою вину. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Актер находится в камере в зале суда. На вопрос журналистов о признании вины Ефремов утвердительно кивнул.

Артисту было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека").

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

В ходе медицинского освидетельствования было выявлено, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что в крови Ефремова, предположительно, нашли среды наркотиков.

Ранее стало известно, что в Госдуме взяли дело Ефремова на особый контроль. Соответствующее поручение для комитета по безопасности и противодействию коррупции подготовил спикер парламента Вячеслав Володин.

