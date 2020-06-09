Михаилу Ефремову предъявлено обвинение

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Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

"Ефремов М. О. является обвиняемым по п. "а" ч. 4. ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения")", – сообщили в суде.

Следователи ранее подали ходатайство перед судом о домашнем аресте артиста.

Ранее Ефремова допросили сотрудники полиции. В результате его задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Ефремова задержали на месте. В ходе медицинского освидетельствования в его крови нашли следы алкоголя. Позднее сообщалось, что актер мог ранее употреблять наркотики. Впоследствии актера отпустили домой под подписку о невыезде.

